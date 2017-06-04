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Умер пострадавший во время урагана в Подмосковье 8-летний мальчик

05.06.2017 20:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Восьмилетний мальчик из Люберец, который пострадал во время урагана в Москве и Подмосковье 29 мая, умер в больнице. Об 5 июня сообщили российские СМИ.


Фото: Reuters

Ребенок пострадал, когда играл с детьми на улице — его придавило упавшее дерево. Мальчика доставили в реанимацию с множественными травмами.

Он умер в больнице, не приходя в сознание, сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи ребенка. По его словам, родители ждали, когда состояние сына стабилизируется, чтобы перевезти его в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Таким образом жертвами непогоды стали уже 16 человек, в том числе двое детей. Во второй половине дня 29 мая на Москву и область обрушилась непогода: порывы ветра достигали 30 м/с, шел сильный дождь. Ветер повалил около 14 тысяч деревьев, повредил 2 тысячи автомобилей, а также кровли более 240 зданий. Различные травмы получили около 170. Среди пострадавших — белорус, он находится в больнице.

 
 
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Таким образом жертвами непогоды стали уже 16 человек, в том числе двое детей.

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