|
Умер пострадавший во время урагана в Подмосковье 8-летний мальчик
05.06.2017 20:54 — Новости Мира | Tut.by
Восьмилетний мальчик из Люберец, который пострадал во время урагана в Москве и Подмосковье 29 мая, умер в больнице. Об 5 июня
Ребенок пострадал, когда играл с детьми на улице — его придавило упавшее дерево. Мальчика доставили в реанимацию с множественными травмами.
Он умер в больнице, не приходя в сознание, сообщает
Таким образом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом жертвами непогоды стали уже 16 человек, в том числе двое детей.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии