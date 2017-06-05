Нападения в Лондоне: как люди спасались сами и спасали других

39-летний испанец Игнасио Эчеверрия стал одним из первых, кто пришел на помощь людям, подвергшимся нападению на Лондонском мосту вечером в субботу.

Как сообщили испанские СМИ, он бросился на помощь женщине, на которую напали с ножом, и пытался защитить ее от нападавших с помощью своего скейтборда.

С тех пор его никто не видел. В списке погибших его нет. О том, что происходило в субботу на Лондонском мосту, журналистам рассказали его друзья.



Игнасио Эчеверрия пытался защитить женщину от нападавших. Фото: J. ECHEVERRIA

Эчеверрия, сотрудник представительства банка HSBC в Мадриде, приехал в Лондон с двумя друзьями и катался с ними на скейтборде, когда произошло нападение.

Как сообщил отец мужчины, друзья видели Игнасио «лежащим на тротуаре и пытавшимся отбить женщину от нападавших своим скейтом».

Новостей об Игнасио по-прежнему нет. Семья пытается узнать его местонахождение, но пока безуспешно.

В одной из лондонских больниц находится другой испанец, который получил легкое ранение в результате нападения.

Другим героем вечера субботы стал полицейский, который в нерабочее время пришел на помощь пострадавшим на Лондонском мосту и сам был тяжело ранен одним из трех нападавших.

В настоящее время он находится в больнице с ножевым ранением в критическом состоянии. Имя полицейского не раскрывается.

Глава лондонской полиции Криссида Дик высоко оценила действия офицера. «Я очень горжусь им и тем, что он сделал», — сказала она.

Другой полицейский, сотрудник Британской транспортной полиции, находившийся в момент нападения не при исполнении, был также серьезно ранен, пытаясь защитить людей и своего раненого коллегу.

Он дал отпор нападавшим, будучи вооруженным лишь дубинкой. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Главный констебль транспортной полиции Пол Кроутер заявил, что мужчина, работающий в полиции всего два года, проявил «выдающуюся храбрость».



Пол Эшворт просто хотел сделать что-то доброе для полицейских. Фото: BBC

Историю румынского пекаря Флорина Морариу первыми рассказали пользователи соцсетей.

Вечером в субботу он находился в пекарне Bread Ahead на рынке Боро-маркет, когда на улице возникла суматоха.

Внутрь вбежали две бразильянки, Флорин дал им стакан воды. Женщины рассказали, что трое мужчин нападают с ножом на посетителей рынка.

Мужчина схватил два ящика и вышел на улицу, чтобы найти нападавших и попытаться защитить пострадавших.

Выступая в эфире Би-би-си, Морариу сказал: «Мне было жалко пострадавших, я не знал, как действовать и реагировать, я думал, что я тоже в опасности. Я просто бросил ящик на [одного из нападавших]. Я бросил первый ящик, и я знал, что он уклонится от него. Пока он уклонялся, я подошел к нему и ударил его по голове другим ящиком».

38-летний Джованни Сагристани и его друзья сидели в ресторане El Pastor на Стоуни-стрит, когда один из нападавших вошел и ударил женщину ножом в грудь.

«Он ворвался с криками и набросился на нее», — сказал он.



Карлос и Джованни стали свидетелями нападения в ресторане El Pastor. Фото: GIOVANNI SAGRISTANI

Партнер Сагристани, 33-летний Карлос Пинто, работающий медбратом в скорой помощи в Лондоне, оказал женщине первую помощь вместе с другим медиком, который находился в ресторане.

«Они взяли лед и тряпки и попытались остановить кровотечение. Она почти сразу потеряла пол-литра крови», — рассказал Сагристани.

Он сказал, что посетителям ресторана удалось выгнать нападавшего. По его словам, они бросали в него стулья и бутылки.

Как только нападавший оказался на улице, сотрудники ресторана опустили ставни и заперлись вместе с посетителями внутри.



Посетители ресторана бросали в нападавшего все, что было под рукой. Фото: GIOVANNI SAGRISTANI

«После первых секунд паники все пытались помочь этой женщине и сохранять спокойствие. Мы все были в задней части ресторана. Мы слышали выстрелы снаружи и не знали, что происходит», — сказал Джованни.

По его словам, прошло более двух часов, прежде чем скорая помощь добралась до них. Все это время два медика поддерживали состояние женщины, не давая ей потерять сознание. «Ей очень повезло, что они были там», — говорит Джованни.

Таксист Крис находился на Лондонском мосту во время нападения. «Я видел, как молодую девушку ударили ножом в грудь», — сказал он журналистам.

«Я сказал своему пассажиру, что попытаюсь сбить нападавшего, наехать на него машиной, я развернулся и попытался это сделать, но он отступил в сторону», — вспоминает Крис.

Вечером в субботу некоторые службы такси предлагали бесплатно подвезти всех, кто не мог выбраться из района нападения.



Джефф Хо бросился на помощь охраннику и получил серьезное ранение. Фото: Facebook

Бизнес-редактор газеты Sunday Express Джефф Хо попытался помочь охраннику ресторана Southwark Tavern, на которого напали с ножом.

Любитель бокса и боевых искусств в настоящее время находится в отделении реанимации после того, как ему нанесли ножевую рану в шею.

На сайте газеты Daily Express размещено видео, где полицейские сопровождают его в карету скорой помощи. Он сжимает шею, которая перевязана рубашкой.

После нападения Хо написал в фейсбуке: Не знаю, было ли глупо или благородно ввязаться в схватку около Southwark Tavern, но я не мог просто смотреть на то, что эти гады пытаются сделать с охранником".

В понедельник журналист написал в твиттере, что ему сделали операцию и он идет на поправку.

Владелец кафе Brood на рынке Боро-маркет Марк Стэмбридж рассказал, как его быстро отреагировавшие сотрудники смогли перевести 130 клиентов в безопасное место, когда он увидел, что нападавшие бегут к его кафе с ножами в руках.

Стэмбридж сказал своим сотрудникам, некоторые из которых оказались бывшими албанскими военнослужащими, срочно забрать клиентов с летней веранды. По его словам, благодаря действиям сотрудников удалось избежать серьезных последствий.

«Я не могу сказать вам, что они кричали нападавшим, но те, казалось, начали колебаться, увидев, что мы неплохо организованы», — сказал Стэмбридж изданию HuffPost UK.

Консультант лондонской Королевской больницы доктор Малик Рамадан ехал на велосипеде домой после смены в отделении скорой помощи в тот момент, когда произошло нападение.

Он ехал на юг по соседнему с Лондонским Тауэрскому мосту и заметил машины экстренных служб, которые несутся по мосту.

«Было ясно, что что-то происходит. Судя по скорости и количеству автомобилей, стало понятно: что-то случилось, — говорит он. — Оценив ситуацию, я развернулся и направился обратно на работу».

Когда он прибыл в больницу, там уже было много пострадавших. «12 человек были очень тяжело ранены. По характеру ран у людей с ножевыми ранениями было видно, что их намеревались убить», — рассказывает Малик.



Фото: Reuters

По его словам, некоторые пострадавшие были «напуганы до такой степени, что не могли говорить».

Были в тот вечер и примеры того, как обычные люди пытались помогать сотрудникам экстренных служб. Так, работники одного из супермаркетов предлагали еду и напитки полицейским.

Фельдшер, работавший на месте событий, сказал, что менеджер ресторана McDonald’s закрыл его для посетителей и отдал все оставшиеся продукты и ящики с водой полицейским и медикам.

Пол Эшворт проехал 33 километра из Саррея, чтобы помочь сотрудникам экстренных служб: он ездил на велосипеде по Лондонскому мосту и раздавал воду полицейским.

«Это ничто по сравнению с тем, что они делают. Я просто хотел отплатить добром за то, что они делают — защищают нас и спасают наши жизни», — сказал он.

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