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СМИ узнали о выплате Катаром выкупа в 1 млрд долларов международным террористам
06.06.2017 00:28 — Новости Мира | Tut.by
Катар выплачивал деньги террористам «Аль-Каиды». В Дохе это объяснили выкупом за освобождение заложников из числа членов королевской семьи.
Как сообщает
Помимо представителей катарского правящего дома деньги, по словам источника, пошли также на освобождение 50 человек, захваченных в плен экстремистами в Сирии. В Дохе говорят, что деньги получили как группировки, связанные с «Аль-Каидой», так и с властями Ирана.
Катарские источники FT утверждают, что сделка была заключена в апреле.
Накануне целый ряд арабских стран объявили о
5 июня власти Саудовской Аравии закрыли на своей территории офис катарского телеканала Al Jazeera, объясняя это тем, что он поддерживал деятельность ополченцев хуситов, действовавших против коалиции стран Персидского залива.
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В Дохе это объяснили выкупом за освобождение заложников из числа членов королевской семьи.
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