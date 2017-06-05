СМИ узнали о выплате Катаром выкупа в 1 млрд долларов международным террористам

Катар выплачивал деньги террористам «Аль-Каиды». В Дохе это объяснили выкупом за освобождение заложников из числа членов королевской семьи.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на представителей катарского правительства и полевых командиров, власти эмирата признают выплату 1 миллиарда долларов международным террористам. Утверждается, что деньги были частью сделки по освобождению членов королевской семьи, отправившихся на охоту в южный Ирак и захваченных боевиками в заложники.

Помимо представителей катарского правящего дома деньги, по словам источника, пошли также на освобождение 50 человек, захваченных в плен экстремистами в Сирии. В Дохе говорят, что деньги получили как группировки, связанные с «Аль-Каидой», так и с властями Ирана.

Катарские источники FT утверждают, что сделка была заключена в апреле.

Накануне целый ряд арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Среди них — Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ, Бахрейн, Египет. Они объяснили это тем, что официальное правительство страны поддерживало террористические организации «Исламское государство» и «Братья-мусульмане».

5 июня власти Саудовской Аравии закрыли на своей территории офис катарского телеканала Al Jazeera, объясняя это тем, что он поддерживал деятельность ополченцев хуситов, действовавших против коалиции стран Персидского залива.