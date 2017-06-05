Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с Катаром

В телефонном разговоре 5 июня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара. Пресс-служба Кремля передает, что инициатором разговора была турецкая сторона.



Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Турции, 10 октября 2016 года. Фото: Reuters

Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива.

Главы государств подчеркнули, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой.

Также они договорились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии.

5 июня ряд арабских стран, среди которых Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Йемен и Ливия, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром . Официальной причиной названа поддержка Катаром террористических организаций.

Дипломатический конфликт с Катаром в вопросах и ответах