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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с Катаром
06.06.2017 00:14 — Новости Мира | Tut.by
В телефонном разговоре 5 июня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара. Пресс-служба Кремля передает, что инициатором разговора была турецкая сторона.
Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива.
Главы государств подчеркнули, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой.
Также они договорились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии.
5 июня ряд арабских стран, среди которых Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Йемен и Ливия, объявили о
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Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе...
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