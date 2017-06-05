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МИД Катара назвали действия арабских СМИ "оскорблением братского народа"
06.06.2017 06:05 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что при наличии «реальных причин» эскалации конфликта со странами Персидского залива необходимо было их обсуждать за «столом переговоров». Об этом министр сообщил в интервью
По его словам, Катар «не знает реальных причин» эскалации конфликта. «Если бы были реальные причины, это необходимо было выносить на обсуждение в ходе встречи ССАГПЗ [Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива], но ничего из этого не было упомянуто [в ходе переговоров]. Это не было упомянуто во время американо-арабского саммита в Эр-Рияде», — сказал министр.
Он добавил, что есть «большой знак вопроса» над будущим Совета сотрудничества стран залива (ССЗ). Кроме того, министр отметил «беспрецедентное раздувание конфликта» со стороны СМИ стран Персидского залива, которые «оскорбляют братский народ». «Мы пытались бороться с этим мудро. Мы не ответили им на том же уровне», — уточнил дипломат.
Ранее, 5 июня, целый ряд арабских стран
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По словам главы МИД страны, Катар "не знает реальных причин" эскалации конфликта.
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