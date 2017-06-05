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Полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне
06.06.2017 06:33 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Лондона освободила всех задержанных в связи с терактом, совершенными в центре британской столицы в ночь на 4 июня. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Скотленд-Ярдом.
«Все люди, задержанные в воскресенье, 4 июня, в рамках расследования, были освобождены без предъявления обвинений», — сообщила лондонская полиция.
На следующий день после теракта, жертвами которого стали семь человек, были задержаны 12 человек — семь мужчин и пять женщин.
Поздно вечером 3 июня
В понедельник Скотленд-Ярд
Как сообщил в понедельник телеканал
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Как сообщили в Скотленд-Ярде, никому не предъявили обвинения.
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