Полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне

Полиция Лондона освободила всех задержанных в связи с терактом, совершенными в центре британской столицы в ночь на 4 июня. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Скотленд-Ярдом.



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«Все люди, задержанные в воскресенье, 4 июня, в рамках расследования, были освобождены без предъявления обвинений», — сообщила лондонская полиция.

На следующий день после теракта, жертвами которого стали семь человек, были задержаны 12 человек — семь мужчин и пять женщин.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

В понедельник Скотленд-Ярд назвал имена двух исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, и 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии. По данным британских СМИ, третий террорист был иностранцем.

Как сообщил в понедельник телеканал Sky News , в автомобиле, использованном террористами, были найдены бутылки с зажигательной смесью.