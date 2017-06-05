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Чехия отказалась принимать беженцев по квотам ЕС

06.06.2017 07:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Евросоюза. Чешское правительство в понедельник, 5 июня, решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев. Именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию.


Фото: Reuters

МВД Чехии объяснило отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов тем, что «система распределения беженцев не работает» и «ситуация с безопасностью изменилась» после последних терактов в Европе.

Не только Чехия противится решению ЕС

Согласно квотам, Чехия должна была принять 2691 просителя убежища в ЕС из 120 000. В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией страна проголосовала против квот на беженцев, однако затем заявила о готовности выполнить эти требования. Как передает агентство Reuters, до сих пор чехи приняли порядка десяти человек из прибывших в Италию и Грецию мигрантов.

В мае Венгрия и Словакия обвинили Евросоюз в халатности и пренебрежении правовыми нормами при принятии в 2015 году решения о перераспределении 120 000 нелегальных мигрантов по странам ЕС. Еврокомиссия пригрозила странам, не желающим соблюдать квоты, штрафной процедурой в их отношении в связи с нарушением соглашений ЕС. Поскольку Венгрия, Австрия и Польша до сих пор не приняли ни одного человека в рамках программы, им предложено сделать это в течение июня. В противном случае на них могут наложить штрафы.

 
 
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Правительство в Праге постановило, что страна не будет принимать беженцев, изначально прибывших в Италию и Грецию, с целью равномерного распределения...

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