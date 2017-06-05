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WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии
06.06.2017 08:06 — Новости Мира | Tut.by
Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон знала о том, что Катар и Саудовская Аравия оказывают финансовую поддержку террористам в Сирии и Ираке. Об этом говорится в обнародованных WikiLeaks электронных письмах Клинтон, ссылка на которые опубликована в понедельник на официальной странице организации в Twitter.
Письмо Клинтон от 17 августа 2014 года, адресованное руководителю своего предвыборного штаба Джону Подесте, сообщает о ситуации в Сирии и Ираке и вариантах борьбы с действующей там террористической группировкой «Исламское государство». В переписке упоминается возможность привлечения бойцов курдских формирований «пешмерга» и «Сирийской свободной армии» для противостояния боевикам ИГ.
«В то время как эта военная и полувоенная операция продвигается вперед, нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы с тем, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе», — также говорится в письме.
В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили
Кроме того, некоторые страны сообщили о принятии серии других мер, в частности, прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных.
Катарские власти заявили, что сожалеют в связи с такими решениями зарубежных партнеров, и назвали их шаги
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Информация об этом содержится в обнародованных WikiLeaks электронных письмах экс-госсекретаря США.
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