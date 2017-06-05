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WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии

06.06.2017 08:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон знала о том, что Катар и Саудовская Аравия оказывают финансовую поддержку террористам в Сирии и Ираке. Об этом говорится в обнародованных WikiLeaks электронных письмах Клинтон, ссылка на которые опубликована в понедельник на официальной странице организации в Twitter.

Письмо Клинтон от 17 августа 2014 года, адресованное руководителю своего предвыборного штаба Джону Подесте, сообщает о ситуации в Сирии и Ираке и вариантах борьбы с действующей там террористической группировкой «Исламское государство». В переписке упоминается возможность привлечения бойцов курдских формирований «пешмерга» и «Сирийской свободной армии» для противостояния боевикам ИГ.

«В то время как эта военная и полувоенная операция продвигается вперед, нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы с тем, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе», — также говорится в письме.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.

Кроме того, некоторые страны сообщили о принятии серии других мер, в частности, прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных.

Катарские власти заявили, что сожалеют в связи с такими решениями зарубежных партнеров, и назвали их шаги необоснованными.

 
 
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Информация об этом содержится в обнародованных WikiLeaks электронных письмах экс-госсекретаря США.

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