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Мировые лидеры настаивают на деэскалации катарского кризиса

06.06.2017 08:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидеры мировых держав в понедельник, 5 июня, призвали государства Ближнего Востока к деэскалации кризиса, сложившегося после того, как восемь стран разорвали дипломатические отношения с Катаром в связи с обвинениями его в поддержке террористических группировок.


Доха, Катар. Фото: Reuters

Вашингтон рассчитывает, что дипломатический конфликт не приведет к «длительному разрыву» между Дохой и другими странами Персидского залива. США, в частности, готовы прислать своего представителя на специальный саммит — если таковой будет созван арабскими государствами для урегулирования сложившейся ситуации, указали в администрации американского президента. «Мы хотим» подтолкнуть процесс деэскалации «в правильном направлении», пояснили там. Вашингтон также подверг Доху критике, отметив, что ряд действий эмирата вызывает «определенное беспокойство».

Ситуацию вокруг Катара обсудили в понедельник по телефону президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны призвали участников конфликта к диалогу «в целях выработки компромиссных решений» для сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Москва и Анкара обратили внимание на необходимость координации усилий мирового сообщества для борьбы с террористической угрозой.

Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани пообщался по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, посол эмирата в Москве Фахд Аль-Аттый посетил МИД России, где с ним встретился заместитель Лаврова — Михаил Богданов.

Кувейт может стать посредником

Между тем посредником в урегулировании спора между Катаром и его соседями, возможно, станет Кувейт, передает AP, добавляя, что официального подтверждения этой информации пока нет. В пользу этой версии, однако, говорит тот факт, что Эль-Кувейт занял нейтральную позицию в этом конфликте.

Жители Дохи скупают продукты

В условиях дипломатического кризиса и закрытия границ с Саудовской Аравией жители Дохи бросились скупать продукты питания и воду, опасаясь перебоев с поставками продовольствия, которое поступает главным образом с территории этой страны, передает онлайн-портал Doha News. О готовности поддержать Катар продуктами уже заявил Иран.

Ранее шесть арабских стран — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Королевство Бахрейн, Йемен, Ливия — а также Мальдивские острова и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром. Доху обвиняют в том, что она распространяет идеологию террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГ) и «сеет раскол в арабском обществе».

 
 
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