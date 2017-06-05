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От ударов международного альянса в Ракке погиб 21 мирный житель

06.06.2017 09:54 — Новости Мира | Tut.by  
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В результате воздушных ударов международной коалиции под командованием США 21 мирный житель погиб в сирийской Ракке, где находится самопровозглашенная столица террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).


Фото: Reuters

По данным базирующейся в Лондоне правозащитной организации, в момент авиаудара местные жители пытались покинуть захваченный ИГ город водным путем — по реке Евфрат. В самое ближайшее время поддерживаемый США альянс сирийской оппозиции и курдских формирований рассчитывает начать масштабное наступление на город с целью выбить из него джихадистов. В этой связи, по данным коалиции, уже около 200 тысяч человек покинули город.

Правозащитники обвиняют союзные силы в том, что в последние месяцы число случайных жертв среди мирного населения резко возросло, и связывают это с обновленной, более радикальной стратегией борьбы президента США Дональда Трампа с исламистами. Пентагон подобные обвинения в свой адрес отвергает.

 
 
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Пентагон подобные обвинения в свой адрес отвергает.

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