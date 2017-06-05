Американка арестована за передачу документа АНБ о России в СМИ

В США по обвинению в хищении секретных документов арестована сотрудница компании, выполнявшей работу для Агентства национальной безопасности страны (АНБ) Риалити Ли Виннер.



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25-летняя Виннер предположительно вынесла секретные материалы из государственного учреждения в американском штате Джорджия и передала их журналистам.

Виннер была арестована 3 июня, сообщили в минюсте. Среди обвинений против нее — сбор, передача и потеря данных об обороне, сообщают СМИ.

Сотрудница международной корпорации Pluribus, выполнявшей работу по контракту для Пентагона, Виннер работала в подразделении АНБ в Джорджии с февраля, передает Эн-би-си.

В опубликованных в Intercept документах содержались обвинения в адрес российских служб военной разведки в попытке совершить кибератаку на по меньшей мере одного поставщика программного обеспечения для системы голосования перед президентскими выборами в США.

Сотрудников российских спецслужб также заподозрили в отправке фишинговых писем более чем сотне сотрудников избирательных комиссий.

В то же время в документе не содержалось информации о том, что усилия хакеров увенчались успехом.

Файл АНБ, о котором идет речь, должен был оставаться секретным как минимум до мая 2042 года.

Американские спецслужбы ранее обвиняли Кремль в попытке вмешательства в президентские выборы, на которых Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон.

Несколько комитетов конгресса в настоящее время расследуют предполагаемые связи штаба Трампа с Москвой.

Президент США неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что настоящий скандал заключается в том, что подобные обвинения просочились в СМИ.