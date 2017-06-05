Мэр Лондона предложил отменить госвизит Трампа в Великобританию

Мэр Лондона Садик Хан предложил отменить намеченный на осень этого года государственный визит в Великобританию президента США Дональда Трампа. Причиной такого заявления стал ряд твитов, в которых глава Белого дома раскритиковал градоначальника за его слова, сказанные после терактов в британской столице.



Садик Хан с женой. Фото: Reuters

«Я не думаю, что мы должны развернуть красную ковровую дорожку перед президентом США в тех условиях, когда его политика идет против всего, что мы защищаем», — приводит газета Daily Telegraph слова Хана, сказанные им в понедельник в эфире четвертного телеканала британского телевидения. При этом лондонский мэр не считает, что это нанесет вред отношениям особого партнерства между Лондоном и Вашингтоном. «Когда у вас есть особые отношения, это ничем не отличается от той ситуации, когда у вас есть близкий друг — вы находитесь вместе с ним во времена испытаний, но вы критикуете его, когда он не прав. Есть очень много вещей, в которых Дональд Трамп не прав», — добавил он.

Противоположной позиции придерживается министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Приглашение было направленно и принято, и я не вижу смысла в его пересмотре», — сказал Джонсон. «Он (Хан) совершенно прав в том, что успокоил жителей своего города, объяснив присутствие вооруженных полицейских на улицах», — поддержал глава британского МИД столичного градоначальника.

Полемика началась после того, как вслед за терактом, совершенном в Лондоне в ночь на 4 июня, Хан выступил со следующим обращением к жителям столицы Соединенного Королевства: «Мое предупреждение лондонцам и гостям нашего великого города — будьте спокойны и бдительны. Вы можете увидеть сегодня возросшее число полицейских, в том числе вооруженных сотрудников и сотрудников в штатском. Нет причин волноваться из-за этого».

Через несколько часов Трамп прокомментировал слова Хана в Twitter. «Не менее семи человек погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона говорит, что «нет причин для беспокойства», — написал президент США. «Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться обеспечением безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже», — добавил Трамп в другом сообщении.

В понедельник глава Белого дома обрушился в Twitter с новой критикой на Хана, усмотрев в его новых заявлениях «жалкие оправдания». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встала на защиту Хана, а мэрия британской столицы заявила, что у градоначальника есть более важные дела, чем подготовка ответов на критические высказывания президента США, в которых слова лондонского мэра были «намеренно вырваны из контекста».

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.