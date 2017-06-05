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Названо имя третьего нападавшего на Лондонском мосту - гражданина Италии

06.06.2017 14:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Третьим участником атаки на Лондонском мосту был гражданин Италии и выходец из Марокко Юссеф Загба, сообщает британская полиция. Ранее он не привлекал внимания британских спецслужб.


Фото: Reuters

Накануне Скотленд-Ярд назвал имена двух нападавших: это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Оба проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.

Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, мать Загбы проживает на севере Италии, а сам он родился в марокканском городе Фес в 1995 году.

По данным издания, Загба был задержан в аэропорту Болоньи в 2016 году при попытке улететь в Сирию.

Во вторник стало известно имя второй жертвы нападения: это гражданка Австралии Кирсти Боден.

Накануне Скотленд-Ярд сообщил, что 12 человек, арестованных в ходе расследования теракта в Лондоне, отпущены на свободу без предъявления обвинений.

В минувшую субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и напали на прохожих.

В районе рынка Боро-маркет все трое нападавших были убиты полицейскими. Как сообщалось, на всех троих были фальшивые пояса смертников. Судя по фотографиям в социальных сетях, на теле одного из мужчин были закреплены предметы, похожие на баллончики, которые можно принять за самодельные взрывные устройства.

В результате нападения погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые. На данный момент 18 пострадавших остаются в критическом состоянии.

Полиция квалифицировала случившееся как теракт.

 
 
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Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, мать Загбы проживает на севере Италии, а сам он родился в марокканском городе Фес в 1995 году.

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