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Названо имя третьего нападавшего на Лондонском мосту - гражданина Италии
06.06.2017 14:33 — Новости Мира | Tut.by
Третьим участником атаки на Лондонском мосту был гражданин Италии и выходец из Марокко Юссеф Загба, сообщает британская полиция. Ранее он не привлекал внимания британских спецслужб.
Накануне Скотленд-Ярд
Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, мать Загбы проживает на севере Италии, а сам он родился в марокканском городе Фес в 1995 году.
По данным издания, Загба был задержан в аэропорту Болоньи в 2016 году при попытке улететь в Сирию.
Во вторник стало известно имя второй жертвы нападения: это гражданка Австралии Кирсти Боден.
Накануне Скотленд-Ярд сообщил, что 12 человек, арестованных в ходе расследования теракта в Лондоне,
В минувшую субботу вечером автомобиль
В районе рынка Боро-маркет все трое нападавших были убиты полицейскими. Как сообщалось, на всех троих были фальшивые пояса смертников. Судя по фотографиям в социальных сетях, на теле одного из мужчин были закреплены предметы, похожие на баллончики, которые можно принять за самодельные взрывные устройства.
В результате нападения погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые. На данный момент 18 пострадавших остаются в критическом состоянии.
Полиция квалифицировала случившееся как теракт.
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Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, мать Загбы проживает на севере Италии, а сам он родился в марокканском городе Фес в 1995 году.
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