Российский истребитель перехватил над Балтикой самолет ВВС США

Российский истребитель Су-27 перехватил американский бомбардировщик-ракетоносец B-52 над Балтийским морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА «Новости».



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Как отмечается в сообщении, американский военный самолет был замечен над нейтральными водами Балтийского моря во вторник, 6 июня, в 10.00 мск. На его перехват был поднят один Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Он сопроводил американский бомбардировщик-ракетоносец. После того как самолет ВВС США удалился, российский истребитель вернулся на базу.

В понедельник, 5 июня, «Интерфакс» со ссылкой на сайты, отслеживающие передвижение военной авиации, сообщал, что российские истребители Су-27 были подняты в воздух, чтобы перехватить американские военные самолеты, которые совершали разведку у границ России на юге Балтики.

Как отмечает агентство, это были самолеты-разведчики RC-135W и RC-135U, вылетевшие с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Они находились недалеко от Калининградской области со стороны Балтики и были там в течение трех часов. По данным «Интерфакса», американские самолеты во время полета летели в международном воздушном пространстве.