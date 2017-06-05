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Доллар упал до минимума с момента избрания Трампа

06.06.2017 15:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Курс доллара снизился до семимесячного минимума и достиг наименьшего значения с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом во вторник, 6 июня, пишет The Financial Times.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Индекс DXY, отражающий курс доллара к шести основным мировым валютам, снизился на 0,2 процента и достиг 96,61 пункта.

Доллар падает на фоне ухудшившихся ожиданий инвесторов. В наибольшей степени доллар 6 июня потерял к иене, упав на 0,8 процента. Евро вырос к американской валюте на 0,2 процента. На фоне ослабевшего доллара растет цена на золото, достигшая 1289 долларов за тройскую унцию.

Ожидается, что на следующей неделе ФРС поднимет ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта. Кроме того, аналитики предполагают, что ставка в этом году вырастет еще дважды.

Традиционно повышение ставки приводит к укреплению доллара, так как инвесторы в таком случае уходят в американские активы. В этот раз негативные ожидания перевешивают фактор растущих ставок ФРС, пишет издание.

 
 
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Индекс DXY, отражающий курс доллара к шести основным мировым валютам, снизился на 0,2 процента и достиг 96,61 пункта.

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