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Глава МИД России прокомментировал последние заявления Bellingcat по крушению Boeing над Украиной
06.06.2017 15:14 — Новости Мира | Tut.by
Россия не видит, на каких основаниях были сделаны новые выводы группы Bellingcat о крушении Boeing-777 над Донбассом в июле 2014 года.
«Я видел сообщения о том, что группа Bellingcat опубликовала
«Много здесь странностей (в процессе расследования катастрофы. — Прим. ТАСС), поэтому я предпочел бы не брать на веру расследование группы Bellingcat, так же как в случае с сирийскими делами предпочел бы не брать на веру заявления так называемых „белых касок“, — добавил глава МИД РФ. — Их много — групп, которые созданы в виде представителей гражданского общества, получают финансирование в основном тоже по известным и сопоставимым каналам».
Проводимое под руководством Нидерландов расследование не является транспарентным, также подчеркнул Лавров.
«Здесь необходима, прежде всего, транспарентность, а ее мы не наблюдаем в том расследовании, которое проводится под руководством Нидерландов, — сказал он. — И необходима, конечно, транспарентность, которая будет показывать факты, а не выводы наподобие тех, которые сейчас в США используются, чтобы „доказать“ недоказуемое».
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"Много здесь странностей (в процессе расследования катастрофы - прим. ТАСС), поэтому я предпочел бы не брать на веру расследование группы Bellingcat, так же как в случае с...
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