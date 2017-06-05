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Боевики ИГ убили 163 человека при попытке бегства из Мосула
06.06.2017 15:52 — Новости Мира | Tut.by
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) убили по меньшей мере 163 мирных жителя, которые пытались бежать из Мосула.
Среди них есть женщины и дети, сообщил во вторник, 6 июня, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Убийство, вероятно, произошло 1 июня, уточняет AFP.
Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что около 100 тысяч детей остаются в опасных условиях в старом городе и в западных районах Мосула. В организацию также поступили сообщения об убийстве детей в западной части города.
Мосул является крупнейшим городом на севере Ирака. Он был захвачен террористическими группировками в середине 2014 года. Иракским войскам удалось вернуть большую часть города под свой контроль только при поддержке США в ходе операции, начатой в октябре прошлого года.
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Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что около 100 тысяч детей остаются в опасных условиях в старом городе и в западных районах Мосула.
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