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Умер известный советский тележурналист-международник Леонид Золотаревский

06.06.2017 16:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Умер один из создателей программы «Время», тележурналист Леонид Золотаревский, сообщает со ссылкой на его сына российский «Первый канал».


Фото: YouTube

«Сегодня не стало одного из классиков отечественного телевидения», — говорится в сообщении на сайте издания.​ Золотаревскому было 87 лет.

Подробностей происшествия и причин смерти журналиста «Первый канал» не уточняет.

За свою карьеру Золотаревский снял более 110 документальных фильмов. Он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира, а также сам вел прямые репортажи с дрейфующей льдины «Северный полюс-10» и со дна Балтийского моря. Кроме того, авторству Золотаревского принадлежат первые киноленты о полетах советских космонавтов.

В 1962 году журналист был одним из создателей первых телемостов Советского Союза с Чехословакией и Польшей. В этот же период Золотаревский вел передачу «Эстафета новостей» и занимался разработкой программы «Время». С января 1968 года он уже являлся ответственным редактором ее первых 320 выпусков.

В 1971 году журналист занял должность редактора-консультанта, а затем стал заведующим отделом Главного управления внешних отношений Гостелерадио СССР. В 1980—1983 годах для радио Золотаревский также работал в качестве военного корреспондента в Афганистане, где при исполнении служебных обязанностей получил ранение.

 
Теги: Новости
 
 
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Подробностей происшествия и причин смерти журналиста "Первый канал" не уточняет.

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