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Второй раз за сутки российские истребители поднимались на перехват
06.06.2017 17:07 — Новости Мира | Tut.by
Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват противолодочного самолета ВВС Норвегии P-3C «Орион». Инцидент произошел над Баренцевым морем рядом с границей России, сообщили в Минобороны, передает
В Минобороны рассказали, что 6 июня около 12.30 по минскому времени средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили летевший с выключенным транспондером вдоль границы России самолет.
«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион», — уточнили в Минобороны.
В итоге норвежский самолет изменил маршрут и удалился от границы, а МиГ-31 вернулся на аэродром.
Это второй случай перехвата самолета российской авиацией за сутки: около 10 утра по минскому времени российский истребитель Су-27
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Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват противолодочного самолета ВВС Норвегии P-3C "Орион".
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