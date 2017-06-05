Второй раз за сутки российские истребители поднимались на перехват

Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват противолодочного самолета ВВС Норвегии P-3C «Орион». Инцидент произошел над Баренцевым морем рядом с границей России, сообщили в Минобороны, передает ТАСС .



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В Минобороны рассказали, что 6 июня около 12.30 по минскому времени средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили летевший с выключенным транспондером вдоль границы России самолет.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион», — уточнили в Минобороны.

В итоге норвежский самолет изменил маршрут и удалился от границы, а МиГ-31 вернулся на аэродром.

Это второй случай перехвата самолета российской авиацией за сутки: около 10 утра по минскому времени российский истребитель Су-27 перехватил американский бомбардировщик-ракетоносец B-52 над Балтийским морем. После того, как американский самолет изменил курс, Су-27 вернулся на аэродром.