|
Трамп рассказал о беседе с арабскими лидерами перед их разрывом с Катаром
06.06.2017 18:54 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп рассказал, что лидеры ближневосточных стран в ходе его недавнего турне обвиняли Катар в финансировании терроризма. Накануне восемь стран разорвали дипотношения с Дохой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран Ближнего Востока, с которыми он беседовал во время своего недавнего ближневосточного турне, указывали на Катар в контексте беседы о недопустимости финансирования терроризма. Об этом американский лидер написал на своей странице в
«Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил о недопустимости дальнейшего финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар — посмотрите!» — написал Трамп.
Заявления Трампа последовали после того, как в минувший понедельник, 5 июня, восемь стран объявили о
Позднее издание The Financial Times со ссылкой на представителей катарского правительства и полевых командиров сообщило, что власти эмирата признают
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамп рассказал, что лидеры ближневосточных стран в ходе его недавнего турне обвиняли Катар в финансировании терроризма. Накануне восемь стран разорвали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии