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В афганском Герате возле мечети прогремел взрыв
06.06.2017 19:27 — Новости Мира | Tut.by
В афганском городе Герат взорвалась бомба, заложенная возле мечети. Об этом сообщает
По последним данным, взрывное устройство было спрятано в мотоцикле, припаркованном возле мечети XII века Джама Масджид. Оно сработало, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву. Погибли семь человек, ранены 15. Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.
За последние недели исламисты в Афганистане устроили серию терактов. Так, в Кабуле 3 июня во похорон сына сенатора верхней палаты афганского парламента Салима Изадиара прогремел взрыв, погибли 20 человек, ранены 35. На траурной церемонии присутствовали высокопоставленные лица, в том числе глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани и премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Оба они не пострадали.
31 мая
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Взрывное устройство было спрятано в мотоцикле, припаркованном возле мечети. Оно сработало, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву.
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