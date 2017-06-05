ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В афганском Герате возле мечети прогремел взрыв

06.06.2017 19:27 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В афганском городе Герат взорвалась бомба, заложенная возле мечети. Об этом сообщает Reuters.

По последним данным, взрывное устройство было спрятано в мотоцикле, припаркованном возле мечети XII века Джама Масджид. Оно сработало, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву. Погибли семь человек, ранены 15. Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.

За последние недели исламисты в Афганистане устроили серию терактов. Так, в Кабуле 3 июня во похорон сына сенатора верхней палаты афганского парламента Салима Изадиара прогремел взрыв, погибли 20 человек, ранены 35. На траурной церемонии присутствовали высокопоставленные лица, в том числе глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани и премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Оба они не пострадали.

31 мая мощный взрыв произошел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрывное устройство было спрятано в мотоцикле, припаркованном возле мечети. Оно сработало, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп рассказал о беседе с арабскими лидерами перед их разрывом с Катаром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика