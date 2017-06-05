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ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
06.06.2017 21:48 — Новости Мира | Tut.by
ВВС международной контртеррористической коалиции нанесли удар по проправительственным силам Сирии внутри обозначенной зоны дээскалации на юге страны.
Об этом говорится в распространенном заявлении штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
«Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф», — говорится в документе.
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В заявлении штаба операции Inherent Resolve указывается, что сирийские силы вошли в утвержденную зону деэскалации.
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