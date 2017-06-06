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Порошенко обязал телеканалы вещать на украинском языке 75% времени

06.06.2017 23:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий телеканалы ​не менее 75% времени «в интервалах с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00» вести эфир на украинском языке. Об этом украинский лидер сообщил на встрече с украинскими журналистами по случаю их профессионального праздника, отмечаемого в Украине 6 июня.


Фото: Reuters

Порошенко отметил, что именно представители СМИ внесли предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа. «Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать [закон]», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Документ был принят Верховной радой 23 мая. Он обязывает общегосударственные телеканалы вести эфир на украинском языке 75% времени. В законе уточняется, что если фильм или передача были созданы до 1 августа 1991 года и в оригинале звучали на русском, то их надо сопровождать украинскими субтитрами. Если фильм был на другом языке, то его надо дублировать. Программы или фильмы, появившиеся после 1 августа 1991 года, в любом случае должны звучать на украинском.

Также в соответствии с документом передача считается украинской, если на государственном языке говорит ведущий. Гости могут говорить на любом языке, но их речь должна сопровождаться украинскими субтитрами.

«Учитывая последние события в Украине и состояние международных отношений с отдельными государствами, в последнее время в обществе особенно растет спрос на национальный аудиовизуальный продукт на государственном языке», — говорилось в пояснительной записке к документу.

 
 
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Петр Порошенко подписал закон о языковых квотах на украинском ТВ.

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