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Как Литва строит забор на границе с Россией
06.06.2017 22:55 — Новости Мира | Tut.by
Власти Литвы 5 июня начали строить двухметровый забор на границе с Россией. Чиновники считают, что 45-километровая ограда поможет предотвратить нежелательные провокации. Закончить строительство планируют до конца этого года. Подробности — в репортаже
На укрепление границы в Литве были выделены 3,5 миллиона евро. На возведение забора уйдет примерно треть этих денег, остальное потратят на системы наблюдения.
Руководство Литвы демонстрирует русофобство в отношении приграничного сотрудничества с Калининградской областью, заявил 6 июня глава МИД России Сергей Лавров.
«Есть целый ряд проектов, который реализуется в интересах Калининградской области, по линии приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой. Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться, — подчеркнул Лавров, — не выстраивать стены, как это литовцы собираются сделать, не прерывать договор о малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и вроде не собирается это решение отменять», — цитирует главу ведомства
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Власти Литвы 5 июня начали строить двухметровый забор на границе с Россией. Чиновники считают, что 45-километровая ограда поможет предотвратить нежелательные...
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