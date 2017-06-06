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Мальчик из Алеппо. Год спустя родители показали ребенка, ставшего символом жестокости войны в Сирии
06.06.2017 22:33 — Новости Мира | Tut.by
В августе 2016 года мир облетела
17 августа по жилым кварталам Алеппо нанесли удар с воздуха: несколько человек погибли, десятки получили ранения. Среди них был пятилетний Омран Дакниш и его семья. В их дом попал снаряд, Омрана ранило в голову, но он уцелел. Его десятилетний брат Али умер в больнице: во время налета он оказался на улице, был сильно ранен. Другие члены семьи получили травмы, не угрожавшие их жизни.
Репортеры сфотографировали Омрана в машине скорой помощи в шоковом состоянии — мальчик не кричал и не плакал, а просто бесстрастно смотрел перед собой. На следующий день Омрана выписали из больницы; его лечащий врач
Дом семьи Омрана находился в Восточном Алеппо, который в то время контролировали повстанцы. Западные издания сообщали, что авиаудар 17 августа по жилым кварталам города нанесли сирийские или российские войска, однако Минобороны России это отрицало. Несмотря на это, многие мировые СМИ использовали фотографию мальчика именно как иллюстрацию жестокости режима Асада. Пользователи соцсетей публиковали коллажи с Омраном и призывами прекратить кровопролитие, возлагали ответственность за произошедшее на Россию и США, а также называли мальчика «настоящим представителем сирийского народа».
Однако, как
С момента публикации фотографии Омрана семья Дакниш отказывалась общаться с прессой, но в начале июня 2017 года нарушила молчание. С мальчиком и его отцом удалось пообщаться тележурналистке Кинане Аллуш: она опубликовала у себя в «Фейсбуке» первые снимки мальчика после трагедии. На них Омран сидит на коленях у отца, а рядом — его брат и сестра. Мальчик выглядит полностью здоровым, хотя все таким же безучастным. Еще на одном фото Кинана Аллуш
Позже Аллуш опубликовала и небольшое
Кинана Аллуш сотрудничает с частным сирийским телеканалом Addounia TV, который называют проправительственным. Больше года назад, в апреле 2016 года, журналистка вызвала негодование в соцсетях, опубликовав у себя в «Фейсбуке» фотографии со служащими сирийской армии на фоне тел убитых повстанцев; снимки называли «убийственными селфи». Западные СМИ
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В августе 2016 года мир облетела фотография сирийского мальчика, раненного во время авианалета на Алеппо. Пятилетнего Омрана сфотографировали репортеры в машине...
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