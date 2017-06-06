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Путин: Открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто

07.06.2017 00:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Открытого и масштабного вооруженного конфликта между Россией и США не пережил бы никто. С таким предупреждением выступил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин.

На основании этой серии бесед с российским лидером в формате один на один Стоун снял четырехсерийный документальный фильм, который будет продемонстрирован в США на телеканале Showtime 12−15 июня.

«Я думаю, что никто бы не пережил», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, удалось ли, по его мнению, США взять верх, если бы противостояние между Москвой и Вашингтоном перешло в горячую военную фазу.

Кроме того, Стоун поинтересовался, дает ли избрание на пост президента США Дональда Трампа надежду на изменение к лучшему российско-американских отношений. «Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — ответил на это Путин.

Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу на экран фильма, Showtime разместил во вторник на видеосервисе Youtube.

 
 
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На вопрос об улучшении российско-американских отношений президент РФ ответил: "Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

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