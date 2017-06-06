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Девятая страна разорвала димпломатические отношения с Катаром
07.06.2017 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Мавритания стала девятой страной, которая на этой неделе разорвала дипломатические отношения с Катаром.
«Катар связал свою политику… с поддержкой террористических организаций и пропаганде экстремистской идеологии», — цитируют местные СМИ заявление министерства иностранных дел.
В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Мальдивская Республика
Иордания приняла решение снизить уровень дипломатического представительства в Катаре, а также закрыть местный офис катарского телеканала «Аль-Джазира».
Арабские страны подозревают правительство Катара в финансировании и вооружении радикальных исламистских группировок в Сирии. По данным Financial Times, соседей Катара также возмутил
Власти Катара назвали решение прервать с ним связи
Министр иностранных дел Катара ранее заявил телеканалу «Аль-Джазира», что Катар готов выдержать «блокаду», но отметил, что жители страны стали жертвами «коллективного наказания» другими странами.
По его словам, власти Катара не собираются принимать ответные меры, однако недовольны тем, что соперники в борьбе за влияние в регионе «пытаются навязать свою волю Катару или вмешаться в его внутренние дела». Он также заявил, что обвинения в поддержке исламистов основаны на «сфабрикованных доказательствах и лжи».
Во вторник президент США Дональд Трамп напрямую
Вскоре после заявления Трампа Пентагон поблагодарил катарские власти за «приверженность безопасности в регионе» и за возможность присутствия американских военных на авиабазе США «Аль-Удейд» в Катаре.
Белый дом заявил, что США общаются со всеми сторонами конфликта, чтобы разрешить спор между важными американскими союзниками.
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"Катар связал свою политику… с поддержкой террористических организаций и пропаганде экстремистской идеологии", - цитируют местные СМИ заявление министерства...
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