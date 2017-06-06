CNN: разведка США полагает, что хакеры из России причастны к скандалу вокруг Катара

Американские разведывательные службы полагают, что российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, что частично спровоцировало скандал между этой страной и другими государствами. С таким утверждением выступил во вторник американский телеканал CNN .



Доха, Катар. Фото: Reuters

По версии его источников, группа сотрудников ФБР прибыла в Доху для оказания помощи властям Катара в расследовании. По утверждению телеканала, указанная кибератака имела место две недели назад. Разбирательство на этот счет продолжается.

В публикации CNN отмечается, что американская разведка не разъясняет, какую именно связь она усмотрела между Россией и хакерами, якобы получившими доступ к системам катарского агентства. Им якобы удалось опубликовать сфабрикованный материал, в котором катарский лидер будто бы высказывался в положительном ключе об Иране и Израиле, а также допускал, что Дональд Трамп уйдет с поста президента США раньше положенного срока.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания . Ряд стран заявили о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными , а обвинения в свой адрес — беспочвенными.

Сообщения относительно попыток РФ повлиять на политику в других странах регулярно появляются в американских и европейских СМИ после того, как в июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии США. Американские спецслужбы выступили с утверждением, что Москва организовывала кибератаки, чтобы повлиять на электоральные процессы в стране. Представители России не раз это опровергали.