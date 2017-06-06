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CNN: разведка США полагает, что хакеры из России причастны к скандалу вокруг Катара
07.06.2017 06:47 — Новости Мира | Tut.by
Американские разведывательные службы полагают, что российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, что частично спровоцировало скандал между этой страной и другими государствами. С таким утверждением выступил во вторник американский телеканал
По версии его источников, группа сотрудников ФБР прибыла в Доху для оказания помощи властям Катара в расследовании. По утверждению телеканала, указанная кибератака имела место две недели назад. Разбирательство на этот счет продолжается.
В публикации CNN отмечается, что американская разведка не разъясняет, какую именно связь она усмотрела между Россией и хакерами, якобы получившими доступ к системам катарского агентства. Им якобы удалось опубликовать сфабрикованный материал, в котором катарский лидер будто бы высказывался в положительном ключе об Иране и Израиле, а также допускал, что Дональд Трамп уйдет с поста президента США раньше положенного срока.
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Сообщения относительно попыток РФ повлиять на политику в других странах регулярно появляются в американских и европейских СМИ после того, как в июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии США. Американские спецслужбы выступили с утверждением, что Москва организовывала кибератаки, чтобы повлиять на электоральные процессы в стране. Представители России не раз это опровергали.
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По версии источников телеканала, группа сотрудников ФБР прибыла в Доху для оказания помощи властям в расследовании.
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