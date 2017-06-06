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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа

07.06.2017 07:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Гамбурге на саммите стран «большой двадцатки». Об этом газете «Известия» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, точная дата встречи пока не согласована.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока предусмотрен только разговор двух лидеров. Заявления для прессы по итогам переговоров делать не планируется.

Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая договорились об организации личной встречи в рамках саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7−8 июля.

Главы двух государств общались по телефону трижды — в конце января, когда Путин поздравил Трампа со вступлением в должность, 4 апреля, когда глава Белого дома выразил российскому коллеге соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге, а также 2 мая.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин, высказывая западным СМИ свое мнение о Трампе, отметил, что «он прямой и искренний человек». Вместе с тем Путин подчеркнул, что пока даже не знаком с Трампом лично, а потому не может делать выводов о нем как о человеке, а тем более называть другом.

 
 
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Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока предусмотрен только разговор двух лидеров. Заявления для прессы по итогам переговоров делать не...

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