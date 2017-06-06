Дело Шеремета: Порошенко требует отчета силовиков

Петр Порошенко призвал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал во вторник, 6 июня, во время встречи с представителями СМИ по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба президента Украины.



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

«Мне так же болит, как и большинству из вас. Я так же с вами и требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла», — отметил украинский президент.

Порошенко также сообщил, что провел встречу с представителями СМИ и руководством следствия.

«Была очень важная информация, которую пока нельзя распространять. Но я убежден, что широкий круг людей должен знать подробности, за исключением тех вопросов, которые являются тайной следствия», — сказал президент.

Он также добавил: «Подчеркиваю, что мы должны все сделать для того, чтобы в этом деле, как и в других делах притеснения журналистов, нападений и, не дай бог, убийств, обязательно исполнители и заказчики понесли ответственность».

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль , в котором был известный белорусский журналист Павел Шеремет. Последние пять лет он проживал в Украине.

Правоохранители причиной произошедшего назвали срабатывание установленного под днищем авто взрывного устройства. В качестве основной версии мотива убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста. Следователи выяснили, что бомбу установили мужчина и женщина . Они попали на видео с камер наблюдения. За помощь в поиске полиция Киева, а также бывший мэр столицы объявили вознаграждение . Павла Шеремета похоронили 23 июля прошлого года в Минске.