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Дело Шеремета: Порошенко требует отчета силовиков
07.06.2017 07:53 — Новости Мира | Tut.by
Петр Порошенко призвал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал во вторник, 6 июня, во время встречи с представителями СМИ по случаю их профессионального праздника,
«Мне так же болит, как и большинству из вас. Я так же с вами и требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла», — отметил украинский президент.
Порошенко также сообщил, что провел встречу с представителями СМИ и руководством следствия.
«Была очень важная информация, которую пока нельзя распространять. Но я убежден, что широкий круг людей должен знать подробности, за исключением тех вопросов, которые являются тайной следствия», — сказал президент.
Он также добавил: «Подчеркиваю, что мы должны все сделать для того, чтобы в этом деле, как и в других делах притеснения журналистов, нападений и, не дай бог, убийств, обязательно исполнители и заказчики понесли ответственность».
Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве
Правоохранители причиной произошедшего назвали срабатывание установленного под днищем авто взрывного устройства. В
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"Была очень важная информация, которую пока нельзя распространять. Но я убежден, что широкий круг людей должен знать подробности, за исключением тех вопросов,...
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