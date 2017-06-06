ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Турции арестован глава регионального отделения Amnesty International

07.06.2017 08:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти Турции арестовали главу отделения международной неправительственной организации Amnesty International (AI) в этой стране Танера Кылыча. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба AI.

Как уточняет dpa, активист содержится в камере предварительного заключения. Он подозревается в связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена. Арест произведен в городе Измир на западе страны. Наряду с руководителем отделения AI под стражу взяты еще свыше 20 юристов. В офисе и дома у Кылыча прошли обыски.

Следователи, в частности, ставят активисту в вину использование мессенджера, популярного в среде сторонников Гюлена. В Amnesty International уточняют, что арест Танера Кылыча не связан с деятельностью организации и призывают немедленно освободить своего сотрудника «за отсутствием достоверных и убедительных доказательств» его вины.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активист содержится в камере предварительного заключения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Дело Шеремета: Порошенко требует отчета силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика