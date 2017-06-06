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Мэй: законы о правах человека можно менять для борьбы с терроризмом
07.06.2017 09:05 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что изменит законы о защите прав человека, если они «встанут на пути» борьбы с терроризмом.
По ее словам, методы борьбы необходимо менять.
Среди прочего речь идет о более длительных тюремных заключениях осужденных за терроризм и упрощении депортации иностранных подозреваемых в терроризме на родину, отметила она.
«Я также имею в виду ограничение свободы и передвижения подозреваемых в терроризме, в том случае когда у нас достаточно оснований, чтобы считать их угрозой, но недостаточно для того, чтобы преследовать их в суде», — заявила Мэй.
«И если наши законы о правах человека встанут у нас на пути, мы изменим законы», — добавила премьер-министр.
В интервью изданию Sun Мэй также заявила, что рассмотрит возможность увеличения времени содержания под стражей подозреваемых до 28 дней без предъявления обвинений (этот срок был сокращен до 14 дней в 2011 году).
Проблемы безопасности оказались в центре внимания предвыборной кампании после терактов в Лондоне и Манчестере, однако оппозиционные британские партии раскритиковали меры, предложенные Терезой Мэй.
Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что правильная реакция — прекратить сокращения в полиции, инициированные консерваторами, и выделить больше средств для полиции и служб безопасности, чтобы защитить демократические ценности, включая законы о защите прав человека.
Лидер либеральных демократов Тим Фэррон обвинил премьер-министра в запуске «гонки ядерных вооружений» в отношении законов о терроризме.
«Все, что она сделает, приведет к уменьшению свобод, а не терроризма», — заявил он.
Ранее Тереза Мэй призвала к более жесткому регулированию некоторых областей интернета.
«Мы не можем позволить этой идеологии находить безопасные места для распространения своих идей. На сегодняшний день это именно то, что интернет и большие интернет-компании позволяют делать», — сказала Мэй.
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"И если наши законы о правах человека встанут у нас на пути, мы изменим законы", - добавила премьер-министр.
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