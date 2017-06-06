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В парламенте Ирана началась перестрелка

07.06.2017 09:35 — Новости Мира | Tut.by  
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По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim на своей странице в Twitter.

В здании парламента продолжается перестрелка, несколько человек взяты в заложники.

По данным ISNA, вооруженный человек вошел в здание парламента и открыл беспорядочную стрельбу по охранникам. Нападавший до сих пор не обезврежен. Агентство сообщает о трех раненых.

По данным Tansim, в парламенте Ирана находятся трое вооруженных людей.

 
 
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В здании находятся несколько вооруженных людей.

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