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В парламенте Ирана началась перестрелка
07.06.2017 09:35 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim на своей странице в
В здании парламента продолжается перестрелка, несколько человек взяты в заложники.
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В здании находятся несколько вооруженных людей.
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