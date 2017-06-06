В парламенте Ирана началась перестрелка

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim на своей странице в Twitter .

В здании парламента продолжается перестрелка, несколько человек взяты в заложники.

По данным ISNA , вооруженный человек вошел в здание парламента и открыл беспорядочную стрельбу по охранникам. Нападавший до сих пор не обезврежен. Агентство сообщает о трех раненых.

По данным Tansim , в парламенте Ирана находятся трое вооруженных людей.