|
Террорист-смертник взорвал себя у мавзолея Хомейни в Иране
07.06.2017 10:08 — Новости Мира | Tut.by
Террорист-смертник взорвал себя возле мавзолея имама Хомейни, расположенного к югу от Тегерана. Об этом сообщает
По данным местных СМИ, террористов было трое. Двоих удалось задержать. Третий совершил самоподрыв. Количество пострадавших уточняется.
Ранее сегодня
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество пострадавших уточняется.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии