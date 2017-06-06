Террорист-смертник взорвал себя у мавзолея Хомейни в Иране

Террорист-смертник взорвал себя возле мавзолея имама Хомейни, расположенного к югу от Тегерана. Об этом сообщает ISNA .

По данным местных СМИ, террористов было трое. Двоих удалось задержать. Третий совершил самоподрыв. Количество пострадавших уточняется.

Ранее сегодня произошла перестрелка в здании парламента страны.