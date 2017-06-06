Порошенко недоволен расследованием убийства Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко потребовал публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла Шеремета.

Во время встречи с журналистами накануне, Петр Порошенко отметил, что сегодня журналистика - четвертая власть в Украине.

«Журналистика в Украине стала «четвертой властью». Игнорировать журналистов сегодня невозможно. Просто опасно для любого. И я искренне радуюсь этому. Я поздравляю вас. Но есть недостатки... Защищена сегодня работа журналиста? Нет. Есть определенные лакмусовые кейсы, такие как убийство Павла Шеремета. И у меня здесь, в сердце, так же болит, как и у вас. Я так же с вами. Требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла Шеремета», – сказал президент.

Стоит также отметить, что накануне в Вашингтоне появилось на Мемориале погибшим журналистам в вашингтонском Музее новостей (Newseum).