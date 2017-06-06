Саудовская Аравия передала Катару перечень условий для нормализации отношений

Саудовская Аравия выдвинула 10 условий Катару, которые эмират должен выполнить для нормализации отношений. Об этом узнал телеканал Sky News Arabia. Среди них — высылка членов организаций, считающихся террористическими, и смена руководства телеканала Al Jazeera.





Дипломатические источники Sky News Arabia сообщили, что условия Эр-Рияда были переданы саудовской стороной эмиру Кувейта, который во вторник встречался с руководством королевства в городе Джидда. Документ якобы дает 24 часа на их выполнение, передает ТАСС.

Среди обязательных условий, выдвинутых Дохе, — разрыв дипломатических отношений с Ираном, выдворение из Катара всех членов исламистских группировок «Братья-мусульмане» и «Хамас», а также замораживание их счетов в катарских банках.

Кроме того, Саудовская Аравия настаивает на немедленном изменении редакционной политики катарского информационного телеканала Al Jazeera и смене его руководства.

Косвенно существование условий, которые обрисовывают стоящий перед Катаром выбор, подтвердил глава МИД Саудовской Аравии Адел аль-Джубейр. Он заявил, что Эр-Рияд решил «прояснить» эти условия и принудить Катар с помощью экономических мер «выбрать свой путь».

При этом спустя час после публикации об ультиматуме Sky News Arabia опубликовал на сайте новость о том, что Эр-Рияд не выдвигал Катару особых условий. Об этом заявил анонимный источник в одной из стран Персидского залива.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания .

Ряд стран заявили о принятии серии мер, в том числе о прекращении морского и авиационного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти Катара назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес — беспочвенными.

Путин поговорил с эмиром Катара

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани международную проблематику и подтвердил позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций путем диалога, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Дана высокая оценка итогам состоявшегося в апреле с. г. заседания двусторонней межправительственной комиссии. Была также затронута международная проблематика», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эмир Катара не затрагивал в телефонном разговоре тему российских хакеров.

Ранее, напомним, телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США выступил с утверждением, что именно российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, что частично спровоцировало скандал и даже разрыв дипломатических отношений между этой страной и рядом других государств.