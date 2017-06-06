﻿ Саудовская Аравия передала Катару перечень условий для нормализации отношений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саудовская Аравия передала Катару перечень условий для нормализации отношений

07.06.2017 13:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Саудовская Аравия выдвинула 10 условий Катару, которые эмират должен выполнить для нормализации отношений. Об этом узнал телеканал Sky News Arabia. Среди них — высылка членов организаций, считающихся террористическими, и смена руководства телеканала Al Jazeera.


Дипломатические источники Sky News Arabia сообщили, что условия Эр-Рияда были переданы саудовской стороной эмиру Кувейта, который во вторник встречался с руководством королевства в городе Джидда. Документ якобы дает 24 часа на их выполнение, передает ТАСС.

Среди обязательных условий, выдвинутых Дохе, — разрыв дипломатических отношений с Ираном, выдворение из Катара всех членов исламистских группировок «Братья-мусульмане» и «Хамас», а также замораживание их счетов в катарских банках.

Кроме того, Саудовская Аравия настаивает на немедленном изменении редакционной политики катарского информационного телеканала Al Jazeera и смене его руководства.

Косвенно существование условий, которые обрисовывают стоящий перед Катаром выбор, подтвердил глава МИД Саудовской Аравии Адел аль-Джубейр. Он заявил, что Эр-Рияд решил «прояснить» эти условия и принудить Катар с помощью экономических мер «выбрать свой путь».

При этом спустя час после публикации об ультиматуме Sky News Arabia опубликовал на сайте новость о том, что Эр-Рияд не выдвигал Катару особых условий. Об этом заявил анонимный источник в одной из стран Персидского залива.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания.

Ряд стран заявили о принятии серии мер, в том числе о прекращении морского и авиационного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти Катара назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес — беспочвенными.

Путин поговорил с эмиром Катара

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани международную проблематику и подтвердил позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций путем диалога, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Дана высокая оценка итогам состоявшегося в апреле с. г. заседания двусторонней межправительственной комиссии. Была также затронута международная проблематика», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эмир Катара не затрагивал в телефонном разговоре тему российских хакеров.

Ранее, напомним, телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США выступил с утверждением, что именно российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, что частично спровоцировало скандал и даже разрыв дипломатических отношений между этой страной и рядом других государств.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди них - высылка членов организаций, считающихся террористическими, и смена руководства телеканала Al Jazeera.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Мир Кафки и Оруэлла". Как живет самая закрытая страна мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика