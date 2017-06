Два теракта практически одновременно произошли в среду, 7 июня, в столице Ирана. В парламент страны ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Перестрелка и взрывы прозвучали и на территории мавзолея имама Хомейни. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», сообщает Reuters .

Четверо вооруженных боевиков ворвались на территорию парламента около 9 утра по минскому времени. Мужчины были вооружены автоматами Калашникова и открыли стрельбу по охранникам здания. В результате нападения один из охранников был убит. Также был убит один из нападавших, еще один — арестован полицией. Позже спецслужбы ликвидировали еще двоих нападавших.

Официальной информации о количестве жертв пока не прозвучало. Местные СМИ пишут о 5 убитых и более 20 раненых.

Спикер парламента, впрочем, назвал произошедшее «незначительным инцидентом». По его словам , силы безопасности вполне способны справиться с «трусливыми нападавшими».

Второе нападение террористы осуществили на мавзолей имама Хомейни, расположенный к югу от Тегерана. Террористов было трое. Один из них совершил самоподрыв. Еще один террорист был застрелен полицией, при нем также обнаружено взрывное устройство.