ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Террористические атаки в Иране. Ответственность на себя взяло "Исламское государство"

07.06.2017 13:55 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два теракта практически одновременно произошли в среду, 7 июня, в столице Ирана. В парламент страны ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Перестрелка и взрывы прозвучали и на территории мавзолея имама Хомейни. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», сообщает Reuters.


Четверо вооруженных боевиков ворвались на территорию парламента около 9 утра по минскому времени. Мужчины были вооружены автоматами Калашникова и открыли стрельбу по охранникам здания. В результате нападения один из охранников был убит. Также был убит один из нападавших, еще один — арестован полицией. Позже спецслужбы ликвидировали еще двоих нападавших.



Официальной информации о количестве жертв пока не прозвучало. Местные СМИ пишут о 5 убитых и более 20 раненых.

Спикер парламента, впрочем, назвал произошедшее «незначительным инцидентом». По его словам, силы безопасности вполне способны справиться с «трусливыми нападавшими».


Ребенка эвакуируют из здания парламента, в котором находятся террористы. Фото: Reuters

Второе нападение террористы осуществили на мавзолей имама Хомейни, расположенный к югу от Тегерана. Террористов было трое. Один из них совершил самоподрыв. Еще один террорист был застрелен полицией, при нем также обнаружено взрывное устройство.

Всего в результате инцидента, как сообщает агентство «Фарс», погибли два человека, еще не менее 10 получили ранения.

Министерство разведки Ирана сообщило, что террористы планировали совершить в городе три атаки, но одна из них была сорвана спецслужбами — исполнители были арестованы, прежде чем смогли совершить задуманное.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство разведки Ирана сообщило, что террористы планировали совершить в городе три атаки, но одна из них была сорвана спецслужбами

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Саудовская Аравия передала Катару перечень условий для нормализации отношений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика