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Террористические атаки в Иране. Ответственность на себя взяло "Исламское государство"
07.06.2017 13:55 — Новости Мира | Tut.by
Два теракта практически одновременно произошли в среду, 7 июня, в столице Ирана. В парламент страны ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Перестрелка и взрывы прозвучали и на территории мавзолея имама Хомейни. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», сообщает
Четверо вооруженных боевиков
Официальной информации о количестве жертв пока не прозвучало. Местные СМИ пишут о 5 убитых и более 20 раненых.
Спикер парламента, впрочем, назвал произошедшее «незначительным инцидентом».
Всего в результате инцидента, как сообщает агентство «Фарс», погибли два человека, еще не менее 10 получили ранения.
Министерство разведки Ирана сообщило, что террористы планировали совершить в городе три атаки, но одна из них была сорвана спецслужбами — исполнители были арестованы, прежде чем смогли совершить задуманное.
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Министерство разведки Ирана сообщило, что террористы планировали совершить в городе три атаки, но одна из них была сорвана спецслужбами
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