Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта в Лондоне

Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта на лондонском мосту, предположительно гражданина Франции Ксавье Томаса, сообщает Associated Press.



Фото: Reuters

Гражданин Франции пропал без вести в момент атаки на лондонском мосту. Полиция утверждает, что тело было найдено во вторник, 6 июня, вниз по течению от моста. Формальная идентификация еще не состоялась, но родственников Томаса уже оповестили.

45-летний гражданин Франции шел со своей девушкой через мост во время теракта, когда автомобиль наехал на пешеходов. Девушка получила тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что в результате терактов в Лондоне пострадали два гражданина Франции.