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Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта в Лондоне

07.06.2017 14:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта на лондонском мосту, предположительно гражданина Франции Ксавье Томаса, сообщает Associated Press.


Фото: Reuters

Гражданин Франции пропал без вести в момент атаки на лондонском мосту. Полиция утверждает, что тело было найдено во вторник, 6 июня, вниз по течению от моста. Формальная идентификация еще не состоялась, но родственников Томаса уже оповестили.

45-летний гражданин Франции шел со своей девушкой через мост во время теракта, когда автомобиль наехал на пешеходов. Девушка получила тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что в результате терактов в Лондоне пострадали два гражданина Франции.

 
 
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Предположительно гражданина Франции Ксавье Томаса.

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