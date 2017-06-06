TrumpiLeaks. Режиссер Майкл Мур запустил сайт для сбора компромата на Трампа

Американский режиссер Майкл Мур запустил веб-страницу TrumpiLeaks, которая предназначена для сбора компромата на президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мура, опубликованном на этом сайте.



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По словам Мура, TrumpiLeaks позволит людям тайно связываться с ним и его командой. «Патриотам Америки в правительстве, правоохранительных органах и частном секторе, осведомленным о преступлениях, лжи и нарушениях со стороны Дональда Трампа и его единомышленников, следует придать огласке эту информацию для защиты США от тирании», — заявил Мур.

Режиссер отметил, что готов предоставить потенциальным информаторам программные средства, которые позволят безопасно передавать ему информацию, документы, фотографии, а также видео и аудиозаписи. Мур отметил, что никакой способ передачи данных по цифровой связи не является на 100% безопасным, однако используемые в TrumpiLeaks методы позволяют защитить анонимность пользователей.

По данным NBC, о запуске TrumpiLeaks было объявлено на следующий день, после того как Министерство юстиции США заявило о поимке 25-летнего сотрудника американских спецслужб, который был обвинен в передаче секретных данных, связанных с президентскими выборами в США в 2016 году.

Телеканал также отмечает, что Мур является давним критиком политики Трампа . Он также работает над созданием документального фильма о президентских выборах 2016 года.