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TrumpiLeaks. Режиссер Майкл Мур запустил сайт для сбора компромата на Трампа
07.06.2017 14:26 — Новости Мира | Tut.by
Американский режиссер Майкл Мур запустил веб-страницу TrumpiLeaks, которая предназначена для сбора компромата на президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мура, опубликованном на этом сайте.
По словам Мура, TrumpiLeaks позволит людям тайно связываться с ним и его командой. «Патриотам Америки в правительстве, правоохранительных органах и частном секторе, осведомленным о преступлениях, лжи и нарушениях со стороны Дональда Трампа и его единомышленников, следует придать огласке эту информацию для защиты США от тирании», — заявил Мур.
Режиссер отметил, что готов предоставить потенциальным информаторам программные средства, которые позволят безопасно передавать ему информацию, документы, фотографии, а также видео и аудиозаписи. Мур отметил, что никакой способ передачи данных по цифровой связи не является на 100% безопасным, однако используемые в TrumpiLeaks методы позволяют защитить анонимность пользователей.
По данным NBC, о запуске TrumpiLeaks было объявлено на следующий день, после того как Министерство юстиции США
Телеканал также отмечает, что Мур является давним
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Режиссер отметил, что готов предоставить потенциальным информаторам программные средства, которые позволят безопасно передавать ему информацию, документы,...
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