Правительство Германии в среду, 7 июня, согласовало вывод военных бундесвера с турецкой авиабазы «Инджирлик». Об этом сообщила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после заседания кабинета министров в Берлине.



Авиабаза «Инджирлик». Фото: Reuters

На этой авиабазе с начала 2016 года были размещены около 260 немецких военнослужащих. Они поддерживали воздушные удары по базам террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов.

Первые проблемы с немецким контингентом на базе «Инджирлик» у Берлина и Анкары начались еще в июне 2016 года. Тогда бундестаг принял резолюцию, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа. В ответ правительство Турции запретило группе немецких парламентариев прилететь на «Инджирлик», чтобы посетить военнослужащих бундесвера.

Еще больше проблем возникло после попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года. В Германии раскритиковали репрессии, проводимые президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом внутри страны, сочли принятые им меры неадекватными и стали предоставлять политическое убежище находящимся в ФРГ турецким военнослужащим, которых Анкара внесла в черные списки. В результате запреты на поездки немецких парламентариев на «Инджирлик» стали следовать один за другим.

Немецкие власти пытались решить вопрос путем постоянных переговоров с турецким руководством. Однако после провала очередного раунда 5 июня с участием главы МИД Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), было решено вынести вопрос об уходе с турецкой авиабазы на обсуждение правительства в Берлине.