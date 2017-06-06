Самолет вооруженных сил Мьянмы со 116 людьми на борту пропал с радаров

Пропал мьянманский военный самолет Y-8, перевозивший 116 человек, сообщается в Twitter AFP со ссылками на источники в аэропорту и в армии Мьянмы. Поисковая операция продолжается.

Как уточняется на официальной странице Минобороны Мьянмы в Facebook , самолет Y-8 отправился сегодня утром по маршруту Янгон — Тавой — Мьей — Бокпийн — Мьей — Янгон. Он прибыл в Мьей в 11.55 по местному времени и полетел в столицу страны Янгон в 13.06.

Контакт с самолетом наземный персонал потерял примерно в 13.35 по местному времени (07.05 по Гринвичу), когда он был приблизительно в 20 милях к западу от города Тавой.

Поиски транспортного средства продолжаются, говорится в заявлении главнокомандующего мьянманской армии, которое приводит сайт AirLive .

Как пишет британская газета The Daily Mirror , анонимный источник в аэропорту уточнил, что на борту было 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Пассажирами самолета являются родственники военных, которые проходят службу в прибрежных районах Юго-Восточной Азии у Андаманского моря.

Тавой — город на юго-востоке страны, примерно в 614 км к югу от Янгона, столица административной области Танинтайи. Y-8 (Shaanxi) — китайский многоцелевой транспортный самолет производства Shaanxi Aircraft Company.