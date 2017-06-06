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Самолет вооруженных сил Мьянмы со 116 людьми на борту пропал с радаров
07.06.2017 15:26 — Новости Мира | Tut.by
Пропал мьянманский военный самолет Y-8, перевозивший 116 человек, сообщается в
Как уточняется на официальной странице Минобороны Мьянмы в
Контакт с самолетом наземный персонал потерял примерно в 13.35 по местному времени (07.05 по Гринвичу), когда он был приблизительно в 20 милях к западу от города Тавой.
Поиски транспортного средства продолжаются, говорится в заявлении главнокомандующего мьянманской армии, которое приводит сайт
Как пишет британская газета
Тавой — город на юго-востоке страны, примерно в 614 км к югу от Янгона, столица административной области Танинтайи. Y-8 (Shaanxi) — китайский многоцелевой транспортный самолет производства Shaanxi Aircraft Company.
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Пассажирами самолета являются родственники военных, которые проходят службу в прибрежных районах Юго-Восточной Азии у Андаманского моря.
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