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Евросоюз создает оборонный фонд с годовым бюджетом в 5,5 млрд евро

07.06.2017 16:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Еврокомиссия представила планы Европейского оборонного фонда, из которого будут финансироваться разработки военных технологий и их закупки. Также подготовлены варианты будущего сотрудничества ЕС в сфере обороны.

Еврокомиссия в среду, 7 июня, объявила о формировании Европейского оборонного фонда. Средства фонда будут разделены на две категории: траты на научные исследования, а также траты на разработки и закупки. В 2017 году Евросоюз впервые будет раздавать гранты на исследования инновационных оборонных технологий, которые в полной мере и напрямую финансируются из бюджета ЕС. На эти цели до 2019 года заложено 90 млн евро (с учетом 25 млн евро выделенных в 2017 году). Предполагается, что после 2020 года эта статья расходов составит 500 млн евро ежегодно.

На разработку и закупку вооружений и оборонных технологий в 2019 и 2020 годах будет выделено в общей сложности 500 млн евро. После 2020 года Еврокомиссия рассчитывает, что ежегодные расходы по этой статье будут постоянно увеличиваться и в итоге достигнут уровня в пять млрд евро.

Три сценария будущего европейской безопасности

Еврокомиссия также разработала три возможных сценария дальнейшего взаимодействия стран Евросоюза в области безопасности и обороны. Более детально они будут обсуждаться на саммите ЕС 9 июня в Праге.

Первый сценарий озаглавлен «Сотрудничество в области безопасности и обороны» и подразумевает совместные действия в этой сфере на добровольной основе в зависимости от конкретной ситуации. Второй сценарий под названием «Коллективная безопасность и оборона» подразумевает более высокий уровень кооперации, когда Брюссель будет играть большую роль в кибербезопасности, защите границ и борьбе с терроризмом. Третий план под названием «Общая оборона и безопасность» предполагает наивысший уровень евроинтеграции и формирование единой оборонной политики.

 
 
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Еврокомиссия представила планы Европейского оборонного фонда, из которого будут финансироваться разработки военных технологий и их закупки

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