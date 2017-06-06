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Евросоюз создает оборонный фонд с годовым бюджетом в 5,5 млрд евро
07.06.2017 16:15 — Новости Мира | Tut.by
Еврокомиссия представила планы Европейского оборонного фонда, из которого будут финансироваться разработки военных технологий и их закупки. Также подготовлены варианты будущего сотрудничества ЕС в сфере обороны.
Еврокомиссия в среду, 7 июня,
На разработку и закупку вооружений и оборонных технологий в 2019 и 2020 годах будет выделено в общей сложности 500 млн евро. После 2020 года Еврокомиссия рассчитывает, что ежегодные расходы по этой статье будут постоянно увеличиваться и в итоге достигнут уровня в пять млрд евро.
Три сценария будущего европейской безопасности
Еврокомиссия также
Первый сценарий озаглавлен «Сотрудничество в области безопасности и обороны» и подразумевает совместные действия в этой сфере на добровольной основе в зависимости от конкретной ситуации. Второй сценарий под названием «Коллективная безопасность и оборона» подразумевает более высокий уровень кооперации, когда Брюссель будет играть большую роль в кибербезопасности, защите границ и борьбе с терроризмом. Третий план под названием «Общая оборона и безопасность» предполагает наивысший уровень евроинтеграции и формирование единой оборонной политики.
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Еврокомиссия представила планы Европейского оборонного фонда, из которого будут финансироваться разработки военных технологий и их закупки
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