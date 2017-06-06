ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турция в ускоренном порядке примет закон о размещении войск в Катаре

07.06.2017 16:42 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Турецкие власти в ускоренном порядке примут изменения в законодательство, чтобы разместить военный контингент на территории Катара. Об этом сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Новый порядок позволит перебросить войска на турецкую военную базу в эмирате. Как отмечает агентство, решение ускорить принятие изменений в закон свидетельствует о желании Анкары поддержать Доху, которая оказалась в изоляции.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.

В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединились Коморские острова.

Дипломатический конфликт с Катаром в вопросах и ответах

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение ускорить принятие изменений в закон свидетельствует о желании Анкары поддержать Доху, которая оказалась в изоляции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Евросоюз создает оборонный фонд с годовым бюджетом в 5,5 млрд евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика