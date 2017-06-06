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Турция в ускоренном порядке примет закон о размещении войск в Катаре
07.06.2017 16:42 — Новости Мира | Tut.by
Турецкие власти в ускоренном порядке примут изменения в законодательство, чтобы разместить военный контингент на территории Катара. Об этом сообщает
Новый порядок позволит перебросить войска на турецкую военную базу в эмирате. Как отмечает агентство, решение ускорить принятие изменений в закон свидетельствует о желании Анкары поддержать Доху, которая оказалась в изоляции.
В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.
В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединились Коморские острова.
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Решение ускорить принятие изменений в закон свидетельствует о желании Анкары поддержать Доху, которая оказалась в изоляции.
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