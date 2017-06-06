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В Иране считают Саудовскую Аравию причастной к двойному теракту в Тегеране
07.06.2017 18:44 — Новости Мира | Tut.by
В Иране считают Саудовскую Аравию причастной к двойному теракту, произошедшему 7 июня в Тегеране. Такое заявление выпустил Корпус Стражей Исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование), передает
«Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США Дональда Трампа и ретроградных лидеров (Саудовской Аравии), которые поддерживают террористов. То, что „Исламское государство“ взяло ответственность, доказывает, что они причастны к атаке», — сказано в заявлении.
Заместитель руководителя КСИР генерал Хоссейна Салами пообещал, что Иран «отомстит террористам и тем, кто их поддерживает».
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Заместитель руководителя КСИР генерал Хоссейна Салами пообещал, что Иран "отомстит террористам и тем, кто их поддерживает".
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