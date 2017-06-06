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В Иране считают Саудовскую Аравию причастной к двойному теракту в Тегеране

07.06.2017 18:44 — Новости Мира | Tut.by  
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В Иране считают Саудовскую Аравию причастной к двойному теракту, произошедшему 7 июня в Тегеране. Такое заявление выпустил Корпус Стражей Исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование), передает Reuters.


«Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США Дональда Трампа и ретроградных лидеров (Саудовской Аравии), которые поддерживают террористов. То, что „Исламское государство“ взяло ответственность, доказывает, что они причастны к атаке», — сказано в заявлении. ​

Заместитель руководителя КСИР генерал Хоссейна Салами пообещал, что Иран «отомстит террористам и тем, кто их поддерживает».

Два теракта произошли 7 июня в столице Ирана. В парламент страны ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Перестрелка и взрывы прозвучали и на территории мавзолея имама Хомейни. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Погибли 12 человек и 39 получили ранения.

 
 
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Заместитель руководителя КСИР генерал Хоссейна Салами пообещал, что Иран "отомстит террористам и тем, кто их поддерживает".

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