Выбор Трампа: что известно о будущем директоре ФБР

Новым директором Федерального бюро расследований (ФБР) может стать 50-летний Кристофер Рей — блестящий юрист, который работал на высоких постах в министерстве юстиции США при президенте Джорджа Буше-младшем. Выдвигая его кандидатуру на рассмотрение Конгресса, президент США Дональд Трамп заявил, что Рей является человеком «безупречной репутации». Именно такой человек сейчас нужен в Вашингтоне, где по-прежнему бушует скандал вокруг увольнения предыдущего главы ФБР Джеймса Коми.



Кристофер Рей. Фото: Reuters

Кристофер Ашер Рей родился в 1967 году. Он окончил Йельский университет в 1989-м и получил степень доктора юриспруденции в юридической школе Йельского университета в 1992 году. В студенческие годы он был главредом университетского издания Yale Law Journal, в течение года стажировался в качестве клерка у судьи апелляционного суда Дж. Майкла Латтига. В 1993 году Рей начал заниматься юридической практикой в Атланте (штат Джорджия), а спустя черты года стал работать в прокуратуре США в Северном округе Джорджии. С 2001 года он работал в офисе Главного управления юстиции США в качестве помощника заместителя генерального прокурора, а затем в качестве первого помощника заместителя генерального прокурора.

С 2003 по 2005 год он занимал пост помощника министра юстиции США по уголовным делам в администрации Джорджа Буша-младшего. Его кандидатуру на этом посту единогласно утвердили все члены Сената США. Непосредственным начальником Рея в то время был не кто иной, как Джеймс Коми — на тот момент заместитель генерального прокурора США, а впоследствии — директор ФБР. На должности помощника министра юстиции США по уголовным делам Рей расследовал ряд громких дел — как и внутригосударственных, так и международных. Рей руководил расследованиями, судебными преследованиями и разработкой политики в таких областях уголовного права, как мошенничество с ценными бумагами, коррупция, нарушения торговых санкций, преступления, связанные с банковской тайной и отмыванием денег. В частности, в его ведении было «дело Enron» — американской энергетической компании, обанкротившейся в 2001 году. В ходе расследования выяснилось, что фирма фальсифицировала отчетности, вводя в заблуждение инвесторов, а также использовала различные финансовые и офшоры схемы.

Уйдя с госслужбы, Рей перешел в частный сектор и по сегодняшний день работал партнером юридической фирмы King & Spalding. Там он председательствует в группе, которая специализируется на особых вопросах и правительственных расследованиях. Среди его клиентов компании из списка Fortune 100, несколько международных фармацевтических и энергетических компаний. В качестве адвоката Рей представлял интересы губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи во время скандала, получившего в прессе название bridgegate («мост-гейт», по аналогии с Уотергейтским делом ). В 2013 году соратники Кристи распорядились перекрыть несколько полос моста Джорджа Вашингтона, который соединяет штат Нью-Джерси с Нью-Йорком, в отместку за отказ мэра города Форт-Ли Марка Соколича поддержать кандидатуру их начальника на пост губернатора. Кристи извинился за произошедшее, заявив, что ничего не знал о действиях подчиненных. Позже Конгресс США инициировал расследование возможного нецелевого использования $ 2,2 млн федеральных средств на рекламные ролики для привлечения туристов с участием самого Кристи и его семьи. Но по исходу следствия нарушений найдено не было.

Выдвигая кандидатуру Рея, Трамп назвал его человеком безупречной репутации. Это подтверждают и высокие награды, которых был удостоен юрист: в 2005 году он был отмечен премией Эдмунда Рэндольфа, высшей наградой Министерства юстиции. В 2016 году он также получил звание «Юрист года» в Атланте.

The New York Times отмечает, что Кристофер Рей — это «безопасный выбор» для Трампа, поскольку директор ФБР должен быть непредвзятым и равноудаленным от политических конфликтов в Вашингтоне. До последнего момента еще одним претендентом на этот пост оставался бывший конгрессмен-республиканец Майк Роджерс — его кандидатуру, по данным NYT, поддерживали и сами сотрудники ФБР. Также рассматривалась возможность назначения Джона С. Пистола, который шесть лет был заместителем директора ФБР, когда ведомство возглавлял Роберт Мюллер. После того, как Трамп лично проинтервьюировал кандидатов, выбор пал на Рея.

Напомним, что Трамп отправил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в досрочную отставку 9 мая, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой. Чтобы новым директором ФБР смог стать Кристофер Рей, его кандидатуру должен утвердить Сенат США.