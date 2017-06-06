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Выбор Трампа: что известно о будущем директоре ФБР
07.06.2017 19:35 — Новости Мира | Tut.by
Новым директором Федерального бюро расследований (ФБР) может стать 50-летний Кристофер Рей — блестящий юрист, который работал на высоких постах в министерстве юстиции США при президенте Джорджа Буше-младшем. Выдвигая его кандидатуру на рассмотрение Конгресса, президент США Дональд Трамп заявил, что Рей является человеком «безупречной репутации». Именно такой человек сейчас нужен в Вашингтоне, где по-прежнему бушует скандал вокруг увольнения предыдущего главы ФБР Джеймса Коми.
Кристофер Ашер Рей родился в 1967 году. Он окончил Йельский университет в 1989-м и получил степень доктора юриспруденции в юридической школе Йельского университета в 1992 году. В студенческие годы он был главредом университетского издания Yale Law Journal, в течение года стажировался в качестве клерка у судьи апелляционного суда Дж. Майкла Латтига. В 1993 году Рей начал заниматься юридической практикой в Атланте (штат Джорджия), а спустя черты года стал работать в прокуратуре США в Северном округе Джорджии. С 2001 года он работал в офисе Главного управления юстиции США в качестве помощника заместителя генерального прокурора, а затем в качестве первого помощника заместителя генерального прокурора.
С 2003 по 2005 год он занимал пост помощника министра юстиции США по уголовным делам в администрации Джорджа Буша-младшего. Его кандидатуру на этом посту единогласно утвердили все члены Сената США. Непосредственным начальником Рея в то время был не кто иной, как Джеймс Коми — на тот момент заместитель генерального прокурора США, а впоследствии — директор ФБР. На должности помощника министра юстиции США по уголовным делам Рей расследовал ряд громких дел — как и внутригосударственных, так и международных. Рей руководил расследованиями, судебными преследованиями и разработкой политики в таких областях уголовного права, как мошенничество с ценными бумагами, коррупция, нарушения торговых санкций, преступления, связанные с банковской тайной и отмыванием денег. В частности, в его ведении было «дело Enron» — американской энергетической компании, обанкротившейся в 2001 году. В ходе расследования выяснилось, что фирма фальсифицировала отчетности, вводя в заблуждение инвесторов, а также использовала различные финансовые и офшоры схемы.
Уйдя с госслужбы, Рей перешел в частный сектор и по сегодняшний день работал партнером юридической фирмы King & Spalding. Там он председательствует в группе, которая специализируется на особых вопросах и правительственных расследованиях. Среди его клиентов компании из списка Fortune 100, несколько международных фармацевтических и энергетических компаний. В качестве адвоката Рей представлял интересы губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи во время скандала, получившего в прессе название bridgegate («мост-гейт», по аналогии с
Выдвигая кандидатуру Рея, Трамп назвал его человеком безупречной репутации. Это подтверждают и высокие награды, которых был удостоен юрист: в 2005 году он был отмечен премией Эдмунда Рэндольфа, высшей наградой Министерства юстиции. В 2016 году он также получил звание «Юрист года» в Атланте.
Напомним, что Трамп отправил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в
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Выдвигая его кандидатуру на рассмотрение Конгресса, президент США Дональд Трамп заявил, что Рей является человеком "безупречной репутации".
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