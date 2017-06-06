Досрочные выборы в парламент Великобритании: у кого больше шансов на победу и при чем тут Brexit

8 июня британцы выбирают новый парламент. DW выясняла, у кого из участников кампании больше шансов на победу и при чем тут Brexit.



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В ближайший четверг, 8 июня, граждане Великобритании должны прийти на избирательные участки, чтобы выбрать 650 депутатов нижней палаты парламента — палаты общин. DW объясняет, почему эти выборы были назначены досрочно, на каком фоне они проходят и почему снова способны принести сюрприз — как годом ранее референдум по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.

Досрочные выборы: во всем снова виноват Brexit

Последние выборы в палату общин состоялись в Великобритании в 2015 году, и следующее голосование по закону должно было пройти через пять лет. Но 23 июня 2016 года состоялся референдум, по итогам которого большинство британцев высказались за выход страны из ЕС.

А в апреле текущего года неожиданно для всех премьер-министр Тереза Мэй, нарушив свое обещание, объявила о проведении досрочных выборов. Необходимость голосования она обосновала тем, что кабинету министров требуется твердый мандат для проведения переговоров с ЕС о Brexit.

Мэй и Корбин — претенденты на победу

Самые большие шансы на победу имеет Консервативная партия во главе с 60-летней Терезой Мэй. Она считается опытным политиком, долгое время занимала пост министра внутренних дел. Отличительная черта Мэй — экстравагантный выбор обуви, а также многозначительные политические лозунги типа «Brexit это Brexit».

Главный соперник консерваторов — Лейбористская партия, председателем которой является 68-летний Джереми Корбин. Он придерживается слишком левых взглядов даже для лейбористов, что приводит к внутрипартийным столкновениям.

Высоких государственных постов Корбин не занимал и долгое время считался политиком, не имеющим шансов на успех. В прошлом он симпатизировал террористам из так называемой Ирландской республиканской армии, неоднократно обвинялся в антисемитизме за критику Израиля за его политику в отношении оккупированных территорий, выступал за отказ Великобритании от ядерного оружия и критиковал НАТО.

Сюрприз: Мэй, похоже, просчиталась

В момент объявления досрочных выборов шансы консерваторов Терезы Мэй на уверенную победу казались высокими: по различным опросам, Консервативная партия опережала ближайших соперников, лейбористов, на 20−24 процентных пункта. Но спустя полтора месяца ситуация выглядит иначе. Отрыв резко сократился.

По крайней мере, по данным опроса одного социологического института, консерваторы опережают лейбористов всего на три процентных пункта (по другим — до 12). В итоге вместо абсолютного большинства Мэй, возможно, не сумеет сохранить даже тот небольшой перевес в 17 голосов, что ей достался в наследство от Дэвида Кэмерона, ушедшего в отставку после референдума о Brexit. По результатам выборов может сложиться и патовая ситуация без явного лидера в палате общин. Выигрыш лейбористов Джереми Корбина, несмотря на его растущую популярность, все же считается маловероятным.

Теракты повлияли на настроения избирателей?

За три последних месяца Великобританию сотрясли сразу три теракта: один — в Манчестере и два — в Лондоне , причем последний произошел за неделю до выборов. Вопрос о том, заставят ли теракты сплотиться избирателей вокруг правительства или поспособствуют их переходу на сторону оппозиции, остается пока открытым, хотя есть основания считать, что все же случившееся больше поможет Корбину.

Лидер лейбористов, сменив свою точку зрения, выступает сегодня за усиление полномочий полиции и нападает на Терезу Мэй за ее решения в бытность министром внутренних дел. Она тогда сократила штат полиции на 20 тысяч сотрудников — шаг, за который теперь упрекают премьера ее критики.

Но считается, что куда больше Терезе Мэй навредил «налог на деменцию» — предложение оплачивать расходы на содержание больных пожилых людей за счет их собственной недвижимости. После волны критики и возмущения премьеру пришлось отказаться от этих планов.

Соцопросы были ненадежными: что изменилось?

После неожиданных результатов голосования на прошлогоднем референдуме в Великобритании, а также после победы Дональда Трампа на выборах президента США репутация социологических служб оказалась под вопросом. Можно ли доверять последним исследованиям, указывающим на то, что лейбористы сократили отрыв от тори?

Неточность прогнозов социологов относительно предвыборных настроений британцев объясняется особенностями местного избирательного законодательства. В Великобритании палата общин формируется на основе мажоритарной системы относительного большинства по одномандатным округам.

Для получения депутатского мандата кандидату необходимо набрать простое большинство голосов избирателей. А партии для успеха нужно не большинство голосов избирателей по всей стране, а победа ее кандидатов в большинстве избирательных округов.

Пример: правые националисты из Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) во главе с Найджелом Фаражем набрали на выборах в 2015 году 12,6 процента голосов. Но при этом большинство в своем округе набрал всего один их кандидат, поэтому только он и представляет UKIP в палате общин.

В этом году социологи пытаются снизить уровень погрешности прогнозов, например, компания YouGov — за счет внедрения новой модели соцопросов. Компания опрашивает не 1000−1500 респондентов, а 5000, а затем сравнивает полученные результаты с открытыми данными об избирателях того или иного округа. Кстати, YouGov, используя эту модель, предсказала победу сторонников выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.