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В Германии выросло число случаев фальшивого отцовства

07.06.2017 20:56 — Новости Мира | Tut.by  
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В Германии регистрируется все больше случаев фальшивого отцовства, когда беременные иммигрантки с целью получить гражданство платят немецким мужчинам за то, чтобы они подтвердили отцовство в отношении их детей.


Фото: Reuters

Согласно немецким законам, иностранцы, являющиеся родителями несовершеннолетних немецких граждан, имеют право на получение вида на жительство в Германии.

Немецкий телеканал RBB только в Берлине зафиксировал около 700 подобных случаев. Известны случаи, когда беременные иммигрантки платили за подобную схему подставным отцам и юристам до 5 тысяч евро.

Как заявил телеканалу высокопоставленный сотрудник МВД Германии Оле Шрёдер, многие такие случаи остаются в тени. Власти надеются на принятие нового закона, который позволит решить эту проблему.

В 2013 году Конституционный суд Германии постановил, что даже в сомнительных случаях не следует опротестовывать отцовство, поскольку ребенок в таком случае может остаться без гражданства.

В Германии гораздо легче получить статус беженца прибывающим из конфликтных зон, чем экономическим мигрантам из Африки, Азии или Восточной Европы.

В то же время Германия ужесточила правила предоставления статуса беженца после 2015 года, когда в страну прибыло более 800 тысяч мигрантов, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана.

Отец 10 детей

Как считает Оле Шрёдер, являющийся членом партии Ангелы Меркель ХДС, в подобных схемах могут быть замешаны криминальные структуры.

В одном случае, о котором сообщила RBB, симпатизирующий ультраправым немец, осужденный за ношение неонацистской символики, заявил о том, что является отцом вьетнамского ребенка.

Прокурор Берлина Мартин Штелтнер в интервью телерадиокомпании ARD также сообщил о масштабном злоупотреблении законом об отцовстве, приведя в пример случай, когда один мужчина заявил о том, что является отцом 10 детей.

Подставные отцы редко когда платят алименты — многие из них сами живут на пособие, сообщает ARD.

Иммиграция стала одним из основных вопросов накануне парламентских выборов в сентябре 2017 года, особенно в некоторых регионах страны, где местные власти не имеют возможности разместить и интегрировать большое число иммигрантов.

Однако после того как в 2016 году на пути мигрантов через Балканы были сооружены заграждения, число прошений на предоставление статуса беженца значительно сократилось.

 
 
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Согласно немецким законам, иностранцы, являющиеся родителями несовершеннолетних немецких граждан, имеют право на получение вида на жительство в Германии.

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