КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет

Несколько противокорабельных ракет, запущенных в четверг в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 км и упали в Японское море. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на минобороны Южной Кореи.

По его данным, в КНДР испытали крылатые ракеты, а не баллистические, как сообщалось ранее. Телеканал NHK , ссылаясь на правительственные источники, подтвердил эту информацию, а также сообщил, что ракетный пуск не оказал непосредственного воздействия на безопасность Японии.

Как отмечает японское агентство Kyodo , ракеты упали, вероятно, вне исключительной экономической зоны Японии. Правительство собирает дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности. Как предположил телеканал TBS , пуск может быть формой протеста против очередной резолюции Совета Безопасности ООН, принятой 2 июня, и критики в адрес Пхеньяна, прозвучавшей на конференции в Сингапуре по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла диалог". типа Scud . В последний раз КНДР проводила ракетные пуски в этом районе 29 мая. Тогда была запущена баллистическая ракета