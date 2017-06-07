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КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет
08.06.2017 07:18 — Новости Мира | Tut.by
Несколько противокорабельных ракет, запущенных в четверг в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 км и упали в Японское море. Об этом сообщило агентство
По его данным, в КНДР испытали крылатые ракеты, а не баллистические, как сообщалось ранее. Телеканал
Как отмечает японское агентство
Как предположил телеканал
В последний раз КНДР проводила ракетные пуски в этом районе 29 мая. Тогда была запущена баллистическая ракета
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Южнокорейские военные сообщили, что ракеты пролетели около 200 км и упали в Японское море.
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