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КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет

08.06.2017 07:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Несколько противокорабельных ракет, запущенных в четверг в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 км и упали в Японское море. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на минобороны Южной Кореи.

По его данным, в КНДР испытали крылатые ракеты, а не баллистические, как сообщалось ранее. Телеканал NHK, ссылаясь на правительственные источники, подтвердил эту информацию, а также сообщил, что ракетный пуск не оказал непосредственного воздействия на безопасность Японии.

Как отмечает японское агентство Kyodo, ракеты упали, вероятно, вне исключительной экономической зоны Японии. Правительство собирает дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности. 

Как предположил телеканал TBS, пуск может быть формой протеста против очередной резолюции Совета Безопасности ООН, принятой 2 июня, и критики в адрес Пхеньяна, прозвучавшей на конференции в Сингапуре по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла диалог".

В последний раз КНДР проводила ракетные пуски в этом районе 29 мая. Тогда была запущена баллистическая ракета типа Scud.
 
 
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Южнокорейские военные сообщили, что ракеты пролетели около 200 км и упали в Японское море.

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