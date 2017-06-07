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Трамп призвал эмира Катара бороться с финансированием терроризма и предложил ему помощь
08.06.2017 07:45 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани подчеркнул необходимость прекратить финансирование терроризма и предложил свою помощь в разрешении конфликта в странах Персидского залива. Об этом
«Президент подчеркнул важность того, чтобы все страны региона работали вместе над предотвращением финансирования террористических организаций и прекращением распространения экстремистской идеологии», — отмечает Белый дом.
Также президент США предложил свою помощь лидерам стран региона в разрешении конфликта. Он в том числе готов организовать встречу в Белом доме, если потребуется.
Напомним, в понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ
В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий.
6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания
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Он в том числе готов организовать встречу в Белом доме, если потребуется.
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