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Трамп призвал эмира Катара бороться с финансированием терроризма и предложил ему помощь

08.06.2017 07:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани подчеркнул необходимость прекратить финансирование терроризма и предложил свою помощь в разрешении конфликта в странах Персидского залива. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.


Доха, Катар. Фото: Reuters

«Президент подчеркнул важность того, чтобы все страны региона работали вместе над предотвращением финансирования террористических организаций и прекращением распространения экстремистской идеологии», — отмечает Белый дом.

Также президент США предложил свою помощь лидерам стран региона в разрешении конфликта. Он в том числе готов организовать встречу в Белом доме, если потребуется.
 

Напомним, в понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.

В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий.

6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединились Коморские острова.

 
 
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Он в том числе готов организовать встречу в Белом доме, если потребуется.

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