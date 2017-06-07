Трамп призвал эмира Катара бороться с финансированием терроризма и предложил ему помощь

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани подчеркнул необходимость прекратить финансирование терроризма и предложил свою помощь в разрешении конфликта в странах Персидского залива. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Доха, Катар. Фото: Reuters

«Президент подчеркнул важность того, чтобы все страны региона работали вместе над предотвращением финансирования террористических организаций и прекращением распространения экстремистской идеологии», — отмечает Белый дом.

Также президент США предложил свою помощь лидерам стран региона в разрешении конфликта. Он в том числе готов организовать встречу в Белом доме, если потребуется.

Напомним, в понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром . Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.

В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий.

6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединились Коморские острова.