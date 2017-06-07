ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Найдены тела пассажиров разбившегося в море военного самолета Мьянмы

08.06.2017 08:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тела пассажиров и обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы обнаружены в Андаманском море. Об этом сообщается в официальном заявлении Вооруженных сил республики.

В районе поисково-спасательной операции находятся несколько кораблей ВМС республики, уточняется в сообщении. Поиски также ведутся с воздуха. Данные о выживших не поступали.

По данным ВС Мьянмы, на борту находились 108 человек из числа членов семей военнослужащих. Экипаж самолета состоял из 14 человек.

Самолет вылетел в среду днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Его обломки были обнаружены в море.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп призвал эмира Катара бороться с финансированием терроризма и предложил ему помощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика